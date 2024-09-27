جوزيه مورينيو: أعمل 12 ساعة.. وأنام داخل النادي!

المدرب البرتغالي يسعى للعودة من الباب الكبير

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه عن العديد من الأشياء عقب فوز فريقه على أونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي.

وتحدث البرتغالي عما يسمى بـ"تأثير مورينيو" لدى الصحفيين، قائلًا في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "يريدون التتويج بأي لقب طالما أنا هنا.. للأسف لن نتمكن من فعل هذا الشيء في سبتمبر بعد!".

وأردف ساخرًا: "سيكون وقتًا جيدًا للكثيرين، ووقتًا سيئًا لأولئك الذين يريدون النيل ممن يعملون!" في إشارة إلى هجوم وسائل الإعلام عليه عقب الخسارة من جلطة سراي في الدوري التركي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما أشار مورينيو إلى أنه يعمل "12 ساعة أو أكثر" ولا يوجد لديه الوقت ليضيعه، مؤكدًا أنه "ينام داخل النادي!".

وختم حديثه قائلًا: "لقد سرقوا مني لقبًا أوروبيًا، لا يمكنني أن أنسى ذلك، وما أعول عليه هو أننا نعمل جميعًا بشكل جيد في فنربخشه، هذه هي فلسفتي".