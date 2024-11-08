مورينيو يسعى للانقضاض على ولاية خامسة في البريميرليج بـ"وساطة سعودية"

بات واضحًا للجميع أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشه التركي، يريد العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة جديدة.

ويمتلك مورينيو مسيرة طويلة مع الكرة الإنجليزية، حيث عمل مدربًا لتشيلسي في ولايتين، كما تولى قيادة كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام في وقت سابق.

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، أن مورينيو تواصل مع وسطاء وطلب أن يظل على اطلاع بأحدث الأحداث خلف الكواليس في نيوكاسل، على أمل أن يكون الخليفة المنتظر لمدرب الفريق الحالي إيدي هاو.

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ويتولى إيدي هاو مهمة قيادة نيوكاسل على مدار آخر 3 سنوات، لكن تحوم الشكوك الكثيرة حول استمراره في هذا المنصب، بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، حيث خاض 5 مباريات في البريميرليج دون فوز قبل فوزه (1-0) على آرسنال، السبت الماضي ويحتل حاليًا المركز الـ11 في الجدول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيدي هاو لا يتعرض لأي ضغط مباشر بشأن فقدان وظيفته، لكنه فقد حليفين رئيسيين في النادي برحيل المديرين أماندا ستافيلي ومهرداد قدوسي الصيف الماضي، لكنه أيضًا ليس لديه ضمان على المدى الطويل.

وأوضحت "جارديان"، أن مورينيو التقى بالسعودي ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس نادي نيوكاسل في سباق الجائزة الكبرى بالمملكة في مارس الماضي.

المقابلة بين مورينيو والرميان تمت بصفة "اجتماعية بحتة"، لكن "جارديان" تزعم أن الاتصال بين الطرفين تم الحفاظ عليه، وقد يثمر على أن يكون المدرب البرتغالي صاحب الـ61 عامًا هو المدرب الجديد لنيوكاسل في المستقبل.