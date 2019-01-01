جوزيف دي سوزا يُثير غضب جماهير الأهلي ويعتذر

نعم، أنا أفكر في مغادرة الدوري السعودي، أتيت هنا من أجل أن أصبح بطلاً

ماجد جزر

أثار لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا، المحترف في نادي الأهلي السعودي بعد تعادل الفريق أمام نادي العدالة في أولى مباريات الفريقين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الأزمة بدأت حينما طالب أحد متابعي دي سوزا عبر حسابه في "إنستجرام" بمغادرة الدوري السعودي والرحيل عن الأهلي.

وكان الرد صادمًا لجماهير الراقي حيث كتب البرازيلي : "نعم، أنا أفكر في مغادرة الدوري السعودي، أتيت هنا من أجل أن أصبح بطلاً، ولكن أرى ذلك مستحيلاً، ولا أود البقاء من أجل الرواتب فقط.

وواصل سوزا الإثارة والغموض حيث قام بتغيير صورة حسابه الرسمية على الموقع الشهير، لتكون باللون الأسود فقط.

وبعد نقد الجماهير قدم سوزا اعتذاره عبر حسابه في "تويتر" قائلا: أعتذر لجماهير الأهلي، ولكن الخسارة ليست في دمي، أعتذر لأني قلت بعض الأشياء دون التفكير كوني كنت غاضبا، نحتاج تغيير طريقة تفكيرنا في النادي، لأننا فريق كبير، أيام كهذه تؤلمني، حتى أنني لا أستطيع النوم أحيانا، لدي عقد هنا وسأبقى في النادي حتى اليوم الأخير.

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الأهلي تعادل مساء أمس بشكل مفاجئ أمام العدالة، الوافد الجديد، بهدف لمثله كما ظهر بشكل باهت، لتنتهي المباراة بالتعادل، وأتت هذه النتيجة عقب مغادرة الأهلي بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ16 أمام مواطنه الهلال.