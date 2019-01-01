جوريتسكا يغيب عن نهائي كأس ألمانيا
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انضم ليون جورتسيكا لقائمة الغائبين عن بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا أمام لايبزيج مساء غدًا، السبت.
بايرن ميونخ قد يشارك في المباراة دون مانويل نوير وكذلك سيفن أوليريتش بسبب الإصابة.
وذكرت تقارير صحفية ألمانية أنّ جورتسيكا لم يسافر مع بعثة بايرن ميونخ إلى العاصمة برلين لأجل المباراة النهائية.
وأوضحت أنّ جوشوا كيميتش هو الآخر غاب عن تدريبات الفريق صباح اليوم، الجمعة، لأسباب عائلية لكنّه جاهز للمباراة.
أحيانًا قد تتابع مباريات من أجل مشاهدة الجماهير فقط! 😎 ما هذا الجمال؟ 😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019
(📸: FB/Voetbal Ultras) pic.twitter.com/6XxEUmpqBo
جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ حقق بطولة الدوري الألماني بعد الفوز على فرانكفورت في الجولة الأخيرة.
وودع البافاري فرانك ريبيري وآرين روبن بعد خوض الثنائي مباراة فرانكفورت قبل الرحيل بنهاية الموسم.