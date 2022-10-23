جوريتسكا: ليفاندوفسكي للدوري الأوروبي؟ تعود على الدلع في بايرن ميونخ

مواجهة مرتقبة بين برشلونة وبايرن بدوري الأبطال

وجه ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ، رسالة قوية لزميل الأمس روبرت ليفاندوفكسي، مفادها بأن ناديه لن يتساهل مع البلوجرانا في موقعة دوري الأبطال المقبلة.

ويحتاج برشلونة للفوز على البافاري الأربعاء المقبل، ولكن مصيره متعلق بإنتر الذي يعني انتصاره على فكتوريا بلزن عبوره رسمياً على حساب الفريق الكتالوني من المجموعة الثالثة للمسابقة القارية.

وقال جوريتسكا مع "سكاي": "عندما تقابل برشلونة في كامب نو الأمر لا يهم كونها ودية أو لقاء بدوري الأبطال، ستكون مباراة كبرى وسنتطلع للفوز بها".

وأردف: "ليفاندوفسكي للدوري الأوروبي؟ كان متعوداً على الدلع في بايرن ميونخ، دائماً ما يعبر لدور الستة عشر على الأقل".

وختم: "ولكن الأمر تغير الآن، ولا يمكننا أخذ مصيره في الاعتبار".

وواجه ليفاندوفسكي ناديه السابق في لقاء الذهاب في ميونخ، والذي انتهى لمصلحة النادي الألماني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.