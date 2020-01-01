جوريتسكا عن فوز بايرن بثمانية أهداف: "لقد كان من الممتع هزيمة ليونيل ميسي"

لاعب بايرن ميونخ استمتع بهزيمة برشلونة الكبيرة.

يرى الألماني ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ أنه كان من الممتع هزيمة ليونيل ميسي بهذا العدد الكبير من الأهداف في دوري الأبطال.

وكان بايرن ميونخ قد اكتسح منافسه برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس.

جوريتسكا أجاب عن سؤال إن كان من المؤلم إحراج لاعب بقدر ليونيل ميسي: "لا، لم يكن مؤلمًا. لقد كان الأمر ممتعًا".

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وأضاف جوريتسكا في تصريحات لسكاي سبورت: "إنه من الصعب الحديث بعد مباراة مثل هذه، اعتقد أننا سنحتاج ليومين قبل أن نحلل النتيجة ونتحدث عنها".

لاعب بايرن ميونخ تابع: "لدينا الكثير من الثقة ولكننا تحدثنا في غرفة خلع الملابس أننا تخطينا خطوة واحدة من ثلاث خطوات مطلوبة لتحقيق هدفنا.علينا أن نواصل تقديم أفضل ما لدينا للنهاية".

من جانبه، أكد توماس مولر صاحب جائزة أفضل لاعب في المباراة، أن بايرن ميونخ ظهر بشكل لا يصدق أمام برشلونة.

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وقال مولر في تصريحات لـ"BT SPORT": "سعيد بجائزة رجل المباراة، لدينا ربما 12 إلى 15 لاعبًا يستحقون هذه الجائزة. لقد عملنا بجد ومن الصعب هزيمتنا".

وتابع مولر: "بالنسبة لأسلوب لاعبينا لا يهم أسماء المنافس الذي نواجهه، عندما يضغط أحدهم ويقوم بالمراوغة فهذه ليست مشكلة بالنسبة لنا. فعندما نمتلك الكرة يكون لدينا مواهب قوية في الخط الهجومي".

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واختتم لاعب بايرن ميونخ تصريحاته قائلًا: "نشعر بالسعادة البالغة الآن ولكننا يجب أن نكون هادئين ونفكر في الخطوة المقبلة".

بايرن ميونخ ينتظر الفائز من مانشستر سيتي وليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن يتواجه باريس سان جيرمان ولايبزيج في نصف النهائي الآخر.