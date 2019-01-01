لاعب فرنسا وميلان السابق يحترف كرة المضرب

اللاعب ترك كرة القدم بعد مشوار حافل

تويتر هيثم محمد

قرر لاعب منتخب فرنسا الأسبق، وميلان وبوردو يوهان جوركوف ترك كرة القدم والاتجاه لاحتراف كرة المضرب.

جوركوف كان ضمن تشكيل ميلان المتوج بدوري الأبطال في 2007، وبعدها قاد بورد للدوري الفرنسي، ومثل منتخب الديوك في 32 مباراة وسجل أربعة أهداف.

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وحصل جوركوف على رخصة لاحتراف كرة المضرب في الأيام الأخيرة، والتحق بنادي لارمور بلاج في إنجلترا.

وبحسب مصادر فرنسية، فجوركوف في بداياته مارس كرة المضرب قبل كرة القدم، وشارك في 1998 ببطولة كان من لاعبيها النجم رافائيل نادال.

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وآخر محطات جوركوف كانت مع ديجون، والذي انتهى عقده مع في نهاية الموسم الماضي.