وفاة جوردون بانكس حارس مرمى إنجلترا المتوج بكأس العالم

لم يلعب لأندية كبيرة لكن نجاحه الهائل كان مع منتخب بلاده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تُوفي اليوم جوردون بانكس حارس مرمى إنجلترا المتوج بكأس العالم عام 1966 عن عُمر يُناهز الـ81 عامًا.

وأكدت عائلة بانكس الذي لعب لستوك سيتي وليستر سيتي وتُوج مع كل منهما بكأس الرابطة الإنجليزية أنه تُوفي بهدوء ليلًا أثناء نومه، وكان اللاعب أعلن عام 2015 عن بدء تلقيه علاجًا لسرطان الكلية.

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ولم يلعب بانكس لكبار إنجلترا التاريخيين، لكنه كان لاعبًا مهمًا لمنتخب إنجلترا خلال الستينات، وقد خاض مع منتخب الأسود الثلاثة 73 مباراة دولة كان أهمها بالطبع نهائي كأس العالم 1966 ضد ألمانيا والذي انتهى لصالح الإنجليز 4-2 وأهداهم اللقب الأول والوحيد في البطولة العالمية.

وشارك اللاعب كذلك في كأس العالم 1970 في المكسيك والتي شهدت خروج إنجلترا من ربع النهائي، لكنه ترك بصمة تاريخية بتصديه لهدف مؤكد من المعجزة البرازيلية بيليه خلال دور المجموعات.