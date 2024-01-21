حذره من الموافقة؟ .. جوردان هندرسون ينصح محمد صلاح بعد محاولات السعودية لضمه

ماذا قال هندرسون لزميله السابق في ليفربول بشأن اللعب في السعودية؟

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ربما يتوقع الكثيرون أن الإنجليزي جوردان هندرسون سيكون متحدثًا سلبيًا عن الدوري السعودي عقب طلبه الرحيل عن الاتفاق مؤخرًا وفسخ عقده، لكنه فاجأ الجميع برسالته للمصري محمد صلاح؛ زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

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مو هدف لأندية السعودية منذ الصيف الماضي، لكن الصفقة تعطلت بعدما رفض الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني للريدز، رحيله بأي ثمن، لكن مؤكد أن المحاولات ستتجدد معه في الصيف المقبل.

عن هذا، سئل هندرسون ما إذا كان سينصح صلاح برفض الانتقال للسعودية، فأجاب خلال تصريحاته للصحفيين: "لا! بالتأكيد لا!، كلنا نختلف عن بعضنا، هناك لاعبين كبار بالفعل حاليًا في السعودية، ويحبون كل ثانية يقضونها هناك، وقد يكون هناك آخرين لن يتمكنوا من البقاء أو يطرأ أي شيء جديد على حياتهم الخاصة، فالأمور تتغير بسرعة".

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وأضاف: "لن أتحدث بشكل سيء عن الدوري السعودي أو أنديته أو أي شيء من هذا القبيل، فلدي احترام كامل للفرصة التي منحوها لي للعب هناك".

يذكر أن الاتفاق فسخ عقد هندرسون خلال الأيام الماضية بطلب من اللاعب بعد ستة أشهر فقط قضاها بدوري روشن، بداعي سعيه نحو الحفاظ على مكانه في منتخب بلاده، بينما يرى المهمة تزداد صعوبة طالما استمر في الدوري السعودي، ليعلن بعدها الانتقال لأياكس الهولندي رسميًا.

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