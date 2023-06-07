جوردان هندرسون يثير غضب جمهور ليفربول بسبب محمد صلاح!

محمد صلاح يتسبب في أزمة بين جمهور ليفربول وقائدهم

لم يعرف الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد ليفربول، كيف يختار بين زميله في النادي وزميله الآخر في منتخب إنجلترا؛ حيرة أثارت غضب جمهور الريدز من قائدها.

وسُئل هندرسون في حوار مصور أن يختار بين زميله في ليفربول، المصري محمد صلاح وبين زميله في منتخب إنجلترا بوكايو ساكا نجم آرسنال. لم يعرف هندرسون كيف يختار فلم يرد على السؤال وهو ما أثار غضب جمهور ليفربول منه.

غضب جمهور ليفربول من قائدهم كان مبرره أنه يجب دعم زميله في النادي أيًا كان اسمه على حساب أي لاعب حتى لو كان زميله في المنتخب.

في حين تساءل آخرون هل سيكون رأي مارتن أوديجارد قائد آرسنال نفس الإجابة إن سُئل عن زميله ساكا؟

بعض التعليقات على ما قاله هندرسون كانت طريفة؛ فمنهم من طالب بالتخلي عنه ومنهم من تمنى عودة سندرلاند، نادي جوردان القديم، إلى الدوري ليعود إليه.