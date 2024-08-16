"أتلقى رسائل عنصرية" .. بطلة الجمباز الأمريكية تخرج عن صمتها بعد تجريدها من ميدالية الأولمبياد!

خسرت الميدالية بسبب 4 ثوانٍ!

قررت الأمريكية جوردان تشيليز، لاعبة الجمباز، التي تم تجريدها من الميدالية البرونزية، التي نالتها في أولمبياد باريس 2024، أن تخرج عن صمتها، لتكشف عن تعرضها لمضايقات ورسائل عنصرية، خلال الفترة الماضية.

وفازت تشيليز ببرونزية أولمبياد باريس، للفردي في الحركات الأرضية، قبل أن تقرر اللجنة الأولمبية سحب الميدالية منها، ومنحها لمنافستها الرومانية آنا باربوسو، بناءً على قرار محكمة التحكيم الرياضية، برفض استئناف الأمريكية ضد تجريدها من الميدالية الأولمبية.

وكانت تشيليز قد احتلت المركز الخامس في الحركات الأرضية، خلف آنا باربوسو التي بدأت في الاحتفال بالبرونزية، ثم تقرر تصعيد تشيليز للمركز الثالث بعدما استأنف مدربوها ضد تسجيل أحد العناصر في حركاتها، إلا أنه تقرر إعادة الميدالية البرونزية إلى باربوسو، بداعي التأخر في التقدم بالاستئناف بفارق 4 ثوانٍ عن الوقت المحدد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت تشيليز رسالة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، قالت فيها "أنا منبهرة بالحب الذي وجدته خلال الأيام الماضية، أنا ممتنة للغاية، لعائلتي وزملائي في الفريق ومدربي وجماهيري والاتحاد الأمريكي للجمباز، واللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية على دعمهم الثابت خلال هذه الأوقات الصعبة، بينما كنت أحتفل بإنجازاتي الأولمبية، سمعت أخبارًا مأساوية تفيد بتجريدي من الميدالية البرونزية، وكنت على ثقة من الاستئناف الذي قدمته اللجنة الأولمبية الأمريكية، التي قدمت أدلة قاطعة على أن نتيجتي كانت متوافقة مع جميع القواعد، لكن هذا الاستئناف لم ينجح، ليس لدي كلمات للتعبير عن ذلك، هذا القرار يبدو غير عادل، وضربة موجعة بالنسبة لي ولكل من دافع عن رحلتي".

وأضافت تشيليز أنها حزينة للغاية، لأنها تعرضت لهجمات غير مبررة ذات دوافع عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصفتها بالخاطئة والمؤلمة للغاية، مؤكدة أنه بذلت قصارى جهدها في هذه الرياضة، وهي فخورة جدًا بتمثيل ثقافتها وبلدها.

واختتمت تشيليز رسالتها بأنها من أكثر اللحظات تحديًا في مسيرتها، قائلة "سأتعامل مع هذا التحدي، كما تعاملت مع تحديات أخرى، وسأبذل كل جهد ممكن لضمان تحقيق العدالة، وأعتقد أن الأشخاص الذين يتولون زمام الأمور سوف يفعلون الشيء الصحيح".