جورج فوساتي يطير إلى دبي للتوقيع لأهلي جدة

المدير الفني سيطير إلى دبي من أجل التوقيع مع النادي الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير مقربة من النادي الأهلي السعودي اقتراب المدير الفني الأوروجوياني جورج فوساتي من قيادة النادي وذلك عقب إقالة المدير الفني بابلو جويدي من قيادة الفريق.

وبحسب الإعلامي وليد سعد المقرب من النادي الاهلي، فأن المدير الفني سيطير إلى دبي من أجل التوقيع مع النادي الأهلي.

رسمياً - إقالة بابلو جويدي من قيادة الأهلي

وكانت تقارير قد أكدت أن إدارة الأهلي قد دخلت في مفاوضات مع المدير الفني الأوروجوياني من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورجحت خبرات المدرب (فوساتي) في الكرة السعودية ومنطقة الخليج بصفة عامة دخوله ضمن اهتمامات مسؤولي النادي الأهلي.

مجلس إدارة #الأهلي يُنهي تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.(@ALAHLI_FC :📸) pic.twitter.com/UryIIbhsZO — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 5, 2019

ويملك فوساتي، البالغ من العمر 57 عامًا، سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له تدريب نادي الشباب السعودي، عام 2010، وحصل على المركز الرابع في الدوري، ووصل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.