فيديو | نصحه الجمهور ولم يستجب! .. جورج جيسوس يسخر من لاعب الهلال بعد فرصته المهدرة أمام الشباب

قبل نهاية الشوط الأول اضطر المدرب البرتغالي لتغييره!

في وقت نصحه الجمهور به كثيرًا بضرورة استبعاده من قوائم المباريات اعترضًا على مستواه ولم يستجب، يبدو أن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، على وشك الاقتناع بوجهة نظر الجماهير بشأن لاعبه محمد القحطاني.

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القحطاني شارك أساسيًا أمس السبت، في فوز الزعيم أمام الشباب بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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لكن قبل أن ينطلق الشوط الثاني حتى أخرجه جيسوس من الملعب في الدقيقة 4+45 ودفع بالمدافع حسان تمبكتي بدلًا منه، تعويضًا لطرد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

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قبل هذا التبديل، برز صاحب الـ22 عامًا في لقطة مهدرًا فرصة هدف محقق بعدما مرر له زميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش كرة داخل منطقة الـ18 بالقرب من المرمى، لكن القحطاني أطاح بالكرة أعلى العارضة.

عقب هذا الإهدار وضع القحطاني يده على رأسه ناظرًا لمدربه جيسوس، ليتفاجأ بالأخير ساخرًا منه بوضع يده على رأسه كذلك في أوضاع مختلفة!

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تلك اللقطة وإن كانت قد أعجبت الجمهور إلا أن فئة انتقدت المدرب البرتغالي على تعامله مع اللاعب، خاصةً وأن المباراة كانت لا تزال في البداية، ومن شأن سخريته أن تؤثر على أدائه.

يذكر أن القحطاني شارك في 16 مباراة في مختلف بطولات الموسم الجاري مع الهلال ما بين أساسيًا واحتياطيًا، سجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين.