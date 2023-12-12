جورج جيسوس يتفاوض "شخصيًا" مع اسم برازيلي كبير للانضمام إلى الهلال

اسم برازيلي كبير قد ينضم إلى الهلال قريبًا

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دخل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، في مفاوضات "شخصية"؛ لضم اسم برازيلي كبير إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القادمة.

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جيسوس يحقق أرقامًا تاريخية مع الفريق الهلالي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ودور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "UOL"، مساء اليوم الثلاثاء، إجراء المدرب البرتغالي المخضرم، اتصالًا "شخصيًا" بالنجم البرازيلي فيليبي لويس، الذي قرر الاعتزال رسميًا؛ للانضمام إلى الجهاز الفني لنادي الهلال.

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الصحيفة كشفت عن أن جورج جيسوس طلب من فيليبي، الذي يرتبط بعلاقة قوية معه، منذ أن دربه في نادي فلامنجو البرازيلي، أن يشغل منصب "مساعد المدرب" في الهلال.

وأشارت الصحيفة البرازيلية الشهيرة، إلى أن اللاعب الذي قرر الاعتزال رسميًا؛ لم يخفِ رغبته في أن يعمل كـ"مدير فني" في المستقبل؛ ولكنه لا يُمانع شغل مناصب أخرى، حتى يأتي وقت تحقيق حلمه.

جدير بالذكر أن فيليبي لويس، مثل العديد من الأندية العالمية الكبرى؛ أبرزها أياكس أمستردام الهولندي وأتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، كما لعب لفترة قصيرة في "الفئات السنية" للعملاق الإسباني الآخر ريال مدريد.

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