جيسوس يتحدث عن مصير نيمار وياسين بونو من قمة الهلال والعين .. ويؤكد: "هذا اللاعب سيجعلني اعتمد عليه!"

ماذا قال جورج جيسوس؟!..

أشاد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بمستوى لاعبيه أمام ضيفه الفيحاء، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال فاز على أرضه ووسط جماهيره بملعب "المملكة أرينا"، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء (3-0)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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جيسوس قال في المؤتمر الصحفي، بعد المباراة: "اليوم هو خاص جدًا بالنسبة لنا، حققنا الفوز مع احتفالات ذكرى تأسيس نادينا، الذي يعتبر الأفضل والأكبر في القارة الآسيوية".

وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أن حارس مرمى الفيحاء، أنقذ فريقه من هزيمة ثقيلة للغاية ضد الهلال؛ حيث قام بتصديات رائعة طوال الـ90.

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أيضًا.. أثنى جورج جيسوس على مستوى حارسه الثالث محمد الربيعي، والذي شارك "أساسيًا" أمام الفيحاء، بسبب إصابتي المغربي ياسين بونو والسعودي محمد العويس؛ قائلًا: "قدم أداءً رائعًا؛ سيجعلني اعتمد عليه مستقبلًا".

وعلى جانب آخر.. تحدث جيسوس عن مصير بونو والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من قمة الهلال أمام مستضيفه العين الإماراتي، في بطولة النخبة الآسيوية.

وأعلن مدرب الهلال جاهزية نيمار 100% من الناحية الطبية؛ قائلًا: "لقد مر عام على إصابته بـ(الرباط الصليبي)، لقد تعافى بشكل كامل وشارك في التدريبات، وإذا صارت الأمور بشكل طبيعي؛ سينضم لقائمة مباراة العين".

وعن بونو.. أكد استمرار معاناته من إصابة "العضلة الخلفية"؛ لافتًا إلى أن الجهاز الطبي سيتابع تطوره خلال الـ48 ساعة القادمة، قبل اتخاذ قرار نهائي بضمه لقائمة مباراة العين، من عدمه.

جدير بالذكر أن الهلال سيحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، مساء يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، ببطولة النخبة الآسيوية 2024-2025.