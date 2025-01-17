"أريده معنا في مشروع الهلال" .. جورج جيسوس يكشف طلبه إلى نيمار بعد رفض تسجيله محليًا

جيسوس يفضل استبعاد نيمار من قائمة الهلال المحلية..

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن قراره بشأن النجم البرازيلي نيمار جونيور، واتجاهه نحو عدم قيده في القائمة المحلية للفريق في الفترة المتبقية من الموسم الجاري، بعد استبعاده في النصف الأول، لعدم تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي.

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وقرر جيسوس منح الفرصة لنيمار للعودة إلى الملاعب، بعد تعافيه من إصابة الصليبي والغضروف التي غيبته لما يزيد عن السنة؛ حيث شارك في مباراتي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، بدوري النخبة الآسيوية، قبل تعرضه لإصابة جديدة في العضلة الخلفية.

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وكشفت تقارير إعلامية عن وجود محادثات أولية من قِبل نادي شيكاغو فاير، لإقناع نيمار بالرحيل عن الهلال، في الفترة الشتوية الجارية، وذلك بعد ارتباط اسمه أيضًا بنادي إنتر ميامي، الذي يضم ليونيل ميسي ولويس سواريز، والذي أكد أيضًا عدم إمكانية ضم جناح الهلال في يناير.

وقال جيسوس، عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية، إنه يعول على نيمار للمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس العالم للأندية 2025، مضيفًا أنه في موقف يجعله غير قادر على تسجيل المزيد من اللاعبين، ويصعب استبعاد لاعب من الثمانية الأجانب المقيدين في القائمة المحلية.

وأضاف مدرب الهلال "أنا أعول على نيمار في آسيا وكأس العالم، وحتى الآن لا أعرف إذا كان سيقبل ذلك أم لا، أريد منه أن يقبل ذلك، اللاعب الذي يتعرض للإصابة لمدة 15 شهرًا، في السعودية أو البرازيل، أو أي مكان في العالم، يواجه بعض الصعوبة في التعافي والمنافسة، وإذا لم يلعب كثيرًا، فسيواجه صعوبة أكبر، وهو يعرف هذا تمامًا."

وتابع "لا يزال لديه الكثير ليقدمه في دوري أبطال آسيا، وهناك الكثير من المباريات، نحن ننافس كل ثلاثة أيام، ولكن لا أحد يعرف كيف سيكون مستقبله في هذا الأمر، أود أن يكون معي، وكذلك في كأس العالم، أريد أن يكون جزءًا من هذا المشروع، ولكن الأمور لا تمر من خلالي فقط، بل من الإدارة أيضًا، ومنه بالطبع".

واستطرد جيسوس "لم أكن محظوظًا، لأنني لم أتمكن من العمل مع أحد أفضل اللاعبين في العالم، نيمار كان معي لمدة شهر، وهو مصاب ويحاول التعافي من إصابة خطيرة في الركبة منذ 15 شهرًا، إنه شاب مذهل، لا يوجد ما يشبه النجم داخل الفريق، هو لاعب فريق، ورجل جميل للعمل معه".

ومنذ انتقاله إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان، ولعب نيمار 7 مباريات فقط مع الأزرق، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، فيما كشفت تقارير مؤخرًا عن مخاطبة البرازيلي للمقربين منه، بأنه لم يعد لاعبًا في الهلال، ويرغب في الرحيل، رغم أن اللاعب - ذاته - صرّح في حوار مع الأسطورة البرازيلية روماريو، بأنه فوجئ بالحياة في السعودية، ولا يستبعد البقاء في المملكة بعد انتهاء عقده في الصيف المُقبل.

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ويستعد الهلال للمشاركة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 14 يونيو وحتى 13 يوليو، حيث أسفرت قرعة المونديال، عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة، برفقة ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.