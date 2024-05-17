"جورج جيسوس مطلوب في أوروبا وصفقات من ريال مدريد وبرشلونة" .. رئيس الهلال التنفيذي يثير الجدل

مفاجآت جديدة من ستيف كالزادا..

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كشف الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، "أسرارًا جديدة" عن الفريق الأول لكرة القدم، ومدربه البرتغالي جورج جيسوس.

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الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث توّج بثنائية دوري روشن للمحترفين والسوبر السعودي، مع الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. أعلن كالزادا في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية، نشرته اليوم الجمعة، وصول عروض أوروبية إلى جيسوس؛ للتوقيع معه بشكل رسمي.

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وأضاف الرئيس التنفيذي الإسباني: "من الطبيعي أن تهتم الأندية الأوروبية، بالتعاقد مع جيسوس؛ لأنه يملك سجلًا حافلًا بالألقاب والإنجازات.. دعونا نرى ماذا سيحدث في الأيام القادمة".

جيسوس أكد في وقتٍ سابق، على أنه في مفاوضات مع نادي الهلال، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث وصل محاميه إلى العاصمة السعودية "الرياض"؛ لحسم الأمور.

وعلى جانب آخر.. أوضح ستيف كالزادا، أن نادي الهلال قد يتعاقد مع عديد من اللاعبين، الناشطين في صفوف عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

كالزادا تابع: "ارتباط نجوم ريال مدريد وبرشلونة بنادينا؟.. إنه ليس جنون بل حقيقة؛ نحن نستطيع بالفعل الجلوس مع هذه الأندية، والتفاوض والتوصل إلى اتفاق معهم".

وارتبط اسم الزعيم الهلالي في الأيام الماضية، بالتعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة؛ حيث قيل إن الصفقة قد تتراوح بين 80 و100 مليون يورو.

وعن الغموض المحيط بالدعم الحكومي الذي سيقدّم للأندية، في الميركاتو الصيفي القادم؛ رد الرئيس التنفيذي للهلال، بأن الزعيم لا يحتاج مساعدة من أحد، حيث يستطيع أن يتحمل قيمة الصفقات؛ مثلما فعل عندما تعاقد مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، أو الحارس المغربي ياسين بونو.

وفي النهاية.. شدد ستيف كالزادا، على أن هدف نادي الهلال "الرئيسي"؛ هو التتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في صيف عام 2025، بـ"النظام الجديد" لأول مرة.

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