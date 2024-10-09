تأثير غضب جورج جيسوس .. تفاصيل اجتماع فهد بن نافل مع تركي آل الشيخ

تعرف على ما حدث بعد الاجتماع الذي تم بين فهد بن نافل وتركي آل الشيخ

يبدو أن التصريحات التي أدلى بها البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال بشأن ملعب الفريق "المملكة أرينا"، لها تأثير كبير على إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، التي تحركت واجتمعت مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

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وكان جيسوس قد أكد خلال مباراة الشرطة العراقي، على أن فريقه قد تضرر كثيرًا من اللعب بعيدًا عن ملعبه، رغم تحقيقه لنتائج إيجابية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد اجتماع بين رئيس الهلال وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، قال الأخير خلال فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اجتمعنا مع المهندسين بشأن الملعب، والهلال سيعود للعب على المملكة أرينا بدءًا من 18 من أكتوبر الجاري، وموسم الرياض استخدمه كثيرًا، فسيتكفل بأشياء كثيرة، لقد قمنا بإضافات جديدة".

وأضاف بشأن مهرجان اعتزال نجم الزعيم الأسبق والمدرب المعاون حاليًا في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالهلال: "الكرة في ملعب محمد الشلهوب بالنسبة لموعد اعتزاله، فنحن جاهزين، بالإضافة إلى فيلم الهلال الذي سيتم بثه على قناة الهلال".

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ورد رئيس الهلال قائلًا: "نشكرك على تحسين تجربة جمهور الهلال على ملعب المملكة أرينا، وهذه كانت لقطة مهمة تُطالب الجماهير بها، شكرًا لك ولموسم الرياض على تحسين تجربة النادي".

وعقب رئيس هيئة الترفيه على تصريحات فهد بن نافل: "ظلمناكم في الفترة الماضية ببعض الأشياء المعينة، مثل الإيجار وأصبح هناك فترة سماح ورعاية حتى لا يتحمل الهلال بعض الأمور ماليًا".

وواصل: "قناة الهلال ستكون مفاجأة لأن هذا النادي يشرف المملكة العربية السعودية ويحقق الإنجازات، ووضعنا تحدي بالوصول إلى 2 مليون مشترك".

واختتم رئيس هيئة الترفيه تصريحاته قائلًا: "سيستفيد الهلال بإقامة حفلات تخصه على الملعب، حيث سيقوم بتقديم برنامج بشأن تلك الحفلات، بجانب متحف سيتم استضافة الرحلات المدرسية إليه، واستقبال الجماهير أيضًا".