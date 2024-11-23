"كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي" .. جورج جيسوس يدافع عن ثنائي الهلال بعد تحطم سلسلة اللا هزيمة أمام الخليج

الخليج يفجر مفاجأة الموسم بالفوز على الهلال..

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، عن أسفه إزاء الخسارة أمام الخليج، بنتيجة (2-3)، والتي أوقفت سلسلة اللا هزيمة لكتيبة الزعيم، في دوري المحترفين السعودي، بأولى خسارة منذ 550 يوم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال تلقى خسارته الأولى أمام الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لتتوقف سلسلة اللا هزيمة عند 56 مباراة، ويفشل الأزرق في تحطيم رقم الأهلي التاريخي، كصاحب أكبر رصيد من عدم الخسارة في تاريخ دوري المحترفين، برصيد 51 مباراة، في الفترة بين عامي 2014 و2016.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة، "كنا نعلم أنه سيأتي يوم، لن تكون في يومنا ونخسر فيه، لا أعرف ماذا حدث بعد أن كنا متقدمين؟ قد يعود الأمر إلى إرهاق بعض اللاعبين بعد عودتهم من المنتخبات".

ورفض مدرب الهلال نغمة التقليل من الخليج، مضيفًا أن المنافس قاتل بعدما تقدم الهلال بهدفين، وآمن بحظوظه، مؤكدًا أنه لم يكن راضيًا عن جوانب عديدة في أداء الفريق، حتى بعد التقدم بهدفين.

وأضاف جيسوس "لن ننسى كل ما قدمه اللاعبون في المباريات التي لم نخسر فيها، ولن نضع اللوم على لاعبين مثل علي البليهي وكانسيلو والباقين، لا يجب أن نبحث عن السلبيات، بل يجب أن نصحح أخطاءنا ونعزز الإيجابيات".

ورد المدرب البرتغالي على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط"، بشأن تراجع الدفاع، واستقبال المزيد من الأهداف، وكذلك اعتماده على البليهي رغم تراجع مستواه، قائلًا "الأمر لا يتعلق بلاعب بل بمنظومة، هي مجموعة دفاعية لم تكن في يومها، علينا أن نصحح الأخطاء ونغلق هذه الصفحة بكل ما تحمله من دروس، عندما لا يكون اللاعبون في يومهم، يمكن أن يحدث ما حدث".

ونوه جيسوس بأنه لا وقت أمام الفريق سوى الاسترجاع، قبل المواجهة الآسيوية المنتظرة أمام السد القطري، الثلاثاء المُقبل، مضيفًا "يجب أن نقوم بما يلزم في هذا الجانب، ما ظهر به الفريق في الشوط الثاني، أكد وجود حاجة للاسترجاع الإيجابي".

GOAL

وتجمد رصيد الهلال عند 28 نقطة في 11 مباراة، في صدارة دوري روشن، بفارق نقطة عن الاتحاد، الذي يستعد لملاقاة الفتح، بينما رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز السادس.