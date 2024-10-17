"شاهدوا ما حدث مع إيريك جيريتس".. دليل على أن جورج جيسوس لن يصلح لتدريب الأخضر

الكشف عن دليل عدم قدرة جيسوس على النجاح مع الأخضر

دخل اسم المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق نادي الهلال، ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي، في ظل اقتراب إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني.

يدرس اتحاد الكرة السعودي حاليًا إقالة مانشيني، بعد الخسارة أمام اليابان 2-0، ثم التعادل أمام البحرين سلبيًا، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

قال الإعلامي عبد الكريم الجاسر عبر برنامج "المنتصف": "هناك نوعان من المدربين: هناك مدرب نادي ومدرب منتخب، مثل إيريك جيريتس تألق مع الهلال وفشل مع منتخب المغرب، ومدرب آخر مثل كوزمين مع الأندية لا يُعلى عليه ومع المنتخب السعودي فشل فشلًا ذريعًا".

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وأضاف: "مدرب مثل هيرفي رينارد حقق نجاحات منقطعة النظير مع المنتخبات، وفشل مع الأندية في فرنسا وتمت إقالته مرتين".

واختتم الجاسر تصريحاته قائلًا: "يجب عليك أن تحدد ما الذي تحتاجه، مدرب يعمل بشكل دائم، أم مدرب عنده قدرة على التعامل مع اللاعبين في فترات متقطعة، وهذا هو الاختلاف بين مدرب النادي والمنتخب".