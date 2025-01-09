"انتقد لاعبي الخبرة وتساءل عن ذلك!" .. كواليس اجتماع جورج جيسوس مع نجوم الهلال بعد كلاسيكو الاتحاد

الهلال خسر أول ألقاب الموسم الحالي..

انتقد جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، "لاعبي الخبرة" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد السقوط أمام الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية الكبير.

الهلال ودع كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ بعد السقوط بـ"ركلات الجزاء" أمام الاتحاد، عقب التعادل الإيجابي (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ربع النهائي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، ناقش جيسوس أسباب الخسارة وإضاعة العديد من الفرص، في الكلاسيكو ضد العميد الاتحادي؛ وذلك قبل انطلاق الحصة التدريببة، مساء اليوم الخميس.

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الصحيفة كشفت عن أن المدير الفني البرتغالي أعرب عن دهشته من اللاعبين أصحاب الخبرة؛ بسبب عدم تهدئة رتم الكلاسيكو، والمحافظة على التقدم (2-1)؛ وهو ما سمح للمنافس بالعودة في النتيجة، والتمديد إلى "ركلات الجزاء".

وبعد توديع الكأس.. يستعد الهلال حاليًا، لاستئناف مبارياته في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك عندما يواجه العروبة، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 14.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يحتل "المركز الثاني"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة؛ وبفارق نقطتين فقط عن الاتحاد "المتصدر".