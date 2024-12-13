مراقبة الأوزان .. جورج جيسوس يضع خطة صارمة لإعداد نجوم الهلال لاستئناف دوري روشن

جيسوس يضع خطة لإعداد نجوم الزعيم

وضع المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، خطة مُحكمة وصارمة، من أجل إعداد اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لاستئناف دوري روشن السعودي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن جميع محترفي الهلال سيعودون إلى التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل، بعد فترة الإجازة التي تحصّل عليها اللاعبين من مدربهم جيسوس.

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وأضافت الصحيفة أن جيسوس وضع برنامجًا كاملًا للتركيز على الجانب البدني ومراقبة الأوزان، بالإضافة إلى جدول غذائي يتناسب مع فترة التوقف الحالية، بالتنسيق مع مواطنه جواو أوليفيرا أخصائي التغذية.

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ويغيب 10 لاعبين من نادي الهلال خلال الفترة الحالية، بواقع 9 لاعبين مع المنتخب السعودي المشاركة في بطولة خليجي 26، بالإضافة إلى المصاب البرتغالي روبن نيفيش.

ويشارك كلًا من: " محمد العويس، ومحمد الربيعي، وياسر الشهراني، وعلي البليهي، وحسان تمبكتي، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني، وعبد الله الحمدان" مع المنتخب حاليًا.