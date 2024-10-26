"سنواجه صعوبات" .. جورج جيسوس يرد على تصريحات مايكل إيمينالو ويكشف موقف بونو من ديربي الرياض

المدرب البرتغالي يكشف عن آخر تطورات حارس الفريق ياسين بونو

أكد المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، على أنه سعيد بالانتصار الذي حققه فريقه على التعاون، معلقًا على تصريحات مايكل إيمينالو المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي.

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وقاد جيسوس الهلال لتحقيق الفوز على التعاون بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط": "ياسين بونو يتحدث يومًا بعد يوم، وسنرى هل سيكون جاهزًا للمشاركة في الديربي أمام النصر أم لا، وغياب روبن نيفيش كان مؤثرًا ولكن محمد كنو قدم مستوى رائع وأنا سعيد بما قدمه".

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وبعد سؤاله عن رأيه في تصريحات إيمينالو علق مدرب الهلال: "أتفق أننا ستواجهنا صعوبة في المنافسات القادمة، فالاتحاد أصبح أفضل من السابق، وأيضًا هناك عدد من الفرق تحسنت بشكل كبير، ولذلك أتوقع الصعوبة ستكون أكبر".

واختتم جيسوس حديث قائلًا: "نعرف أن فريقنا قوي جدًا، وأن هناك الكثير من الناس يتمنون أن نتعثر، هي آرائهم وأمنياتهم، وأتمنى أن نستمر بنفس القوة والمنافسة على كل البطولات".

وكان إيمينالو قد خرج في تصريحات سابقة، أكد فيها على أنه سيكون سعيدًا إذا مر الهلال ببعض التحديات، لأن هذا الأمر سيجعل دوري روشن أكثر تنافسية.