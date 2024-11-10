خبير تحكيمي مهاجمًا جورج جيسوس: تصريحك هو ما يثير الشكوك ولا يمكنك إثبات صحة كلامك!

مدرب الهلال في مرمى الاتهامات..

رغم فوز الهلال أمام الاتفاق إلا أن المباراة صاحبها جدل كبير على إثر تصريحات البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للأول، بل أنها عرضته للهجوم من قبل الكثيرين في الوسط الرياضي السعودي.

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الزعيم حقق الفوز أول أمس الجمعة، أمام النواخذة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت تدخلًا عنيفًا من قبل مشعل الصبياني؛ لاعب الثاني، على سالم الدوسري؛ لاعب الأول، ما أسفر عن خروجه محمولًا على نقالة ومن ثم نقله للمستشفى على الفور.

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عقب تلك المباراة، خرج جيسوس مشككًا في التحكيم، خاصةً وأن حكم الساحة السويسري يورس شنايدر، اكتفى بإنذار الصبياني فقط، بل أن المدرب البرتغالي شكك في التحكيم كذلك خلال ديربي الرياض أمام النصر (1-1)، الذي أقيم في الجولة التاسعة.

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هذا التشكيك دفع جمال الغندور؛ الخبير التحكيمي المصري ببرنامج "المنتصف"، للهجوم على جيسوس، مثيرًا الشكوك حول تصريحاته..

الغندور قال: "أعتقد أن نادي الهلال الوحيد الذي طلب حكامًا أجانب لكافة مبارياته، 10 جولات بـ10 طواقم تحكيمية أجنبية من دول مختلفة، أي أن شكوكه ليس لها علاقة بالحكام السعوديين أو مسؤولين عن الكرة السعودية، فلا أعرف ما المقصود من شكوكه؟!".

وأضاف: "حكام مباريات الهلال معظمهم أداروا مباريات في كأس العالم، الأخطاء التحكيمية التي وقعت معظمها تقديرية وغالبًا يكون من حكام تقنية الفيديو، حقيقةً أنا لم أر ولم أستشعر في أي مباراة أن هناك قرار متعمد ضد أي فريق، لا يمكن لأحد أن يثبت عكس ذلك، فما بالك بمدرب يشكك ومبارياته تدار من قبل حكام أجانب بطلب ناديه ومن جنسيات مختلفة؟!، حقيقةً تصريح جيسوس هو ما يثير الشكوك!".

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد "الوصيف"، أما الاتفاق فيحل بالمركز الـ12 برصيد 11 نقطة.