جيسوس يفاجئ الأهلي بمتعب الحربي .. ويستبعد أجنبي الهلال "المتألق" من الكلاسيكو!

جيسوس يفاجئ الأهلي قبل كلاسيكو الهلال..

اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، قرارًا مفاجئًا باستبعاد أحد النجوم الأجانب، المتألقين في صفوف الفريق، من مباراة القمة أمام الأهلي.

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ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، مساء الغد (السبت)، في قمة الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وذكر الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، عبر منصة (إكس)، أن جيسوس قرر استبعاد البرازيلي كارلوس ليوناردو من القائمة المغادرة إلى جدة، في ظل قرار اتحاد الكرة، الذي يُلزم الأندية بمشاركة 8 لاعبين أجانب كحد أقصى في المباريات، رغم السماح بضم 10 أجانب في القائمة.

وأصبح ليوناردو، صاحب الـ21 عامًا، أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدرب جيسوس، حيث شارك في 6 مباريات مع الهلال هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف في شباك الريان القطري والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، والبكيرية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما لا يزال في انتظار إحراز أول أهدافه في دوري روشن.

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في المقابل، بات متعب الحربي، ظهير الهلال الجديد، أحدث مفاجآت جيسوس في مواجهة الأهلي، بعدما قرر مرافقته لبعثة الفريق إلى جدة، حيث ينتظر الحربي مشاركته الأولى، منذ قدومه من صفوف الشباب في الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في مباراة إندونيسيا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.