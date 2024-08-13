قبل سوبر الهلال والأهلي .. جورج جيسوس يختار بديل مالكوم وماتياس يايسله ينتظر جابرييل فيجا

لقاء القمة يُقام مساء اليوم في أبها

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انطلاق اللقاء المنتظر والافتتاحي للموسم الجديد في كرة القدم السعودية، والذي يجمع الهلال مع الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

الهلال يدخل اللقاء منقوصًا من الرباعي، علي البليهي وخاليدو كوليبالي للإيقاف ونيمار ومالكوم للإصابة، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب جورج جيسوس استقر بالفعل على بديل مالكوم الذي سيلعب خلف المهاجم، مشيرة إلى أنه سيستعين بلاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في هذه الخانة.

في الجانب المقابل، يدخل الأهلي اللقاء منقوصًا من مهاجمه فراس البريكان، والذي لم يُحدد المدرب ماتياس يايسله بديله حتى الآن ويُفاضل بين عدة أسماء، فيما ينتظر المدرب الألماني حسم موقف لاعب الوسط جابرييل فيجا.

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فيجا سيخضع لاختبارات بدنية ظهر اليوم لتحديد موقفه النهائي من اللقاء، إذ كان قد شارك مؤخرًا في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من حالة الإجهاد العضلي التي أبعدته عن آخر مباريات الفريق الودية في النمسا.

يُشار إلى أن نصف نهائي كأس السوبر الآخر سيجمع النصر مع التعاون مساء غدٍ الأربعاء في أبها.