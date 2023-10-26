جورج جيسوس .. التعلم من يايسله مفتاح النجاح مع الهلال

كيف يستطيع جيسوس تصحيح أوضاع الهلال على طريقة منافسه يايسله؟

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على الرغم من أن عمر البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال يساوي ضعف عمر الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، إلا أنه من الواضح أن مدرب الزعيم يحتاج للتعلم من المدرب الشاب.

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ويواجه الهلال نظيره الأهلي في مواجهة مرتقبة مساء الجمعة المقبل، في كلاسيكو دوري روشن السعودي، بالجولة الحادية عشر، في اختبار صعب على الطرفين.

ولكن ما حدث منذ بداية الموسم وحتى الآن في تجربتي جيسوس ويايسله، يؤكد على أن المدرب البرتغالي يحتاج للتعلم من نظيره الألماني الذي يصغره بـ34 عامًا.

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حاجز جيسوس مع لاعبيه!

الجميع يعلم جيدًا أن جيسوس لا يتمتع بعلاقة طيبة مع لاعبيه، وشاهدنا العديد من المواقف التي أثبتت هذا الأمر سواء مع الهلال أو في بنفيكا البرتغالي.

جيسوس يمتلك شخصية قوية، ولكنه يفتقر إلى التقرب من لاعبيه من أجل تنفيذ ما يُريده، وظهر هذا علنًا وفي الكواليس المُعلنة.

نتذكر المشكلة التي حدثت بين نيمار ومدربه جيسوس، والتي كانت سببها انضمام جونيور إلى المنتخب البرازيلي، وقتها خرج المدرب البرتغالي ليؤكد على أن اللاعب غير جاهز طبيًا وبدنيًا.

وبعدها خرجت بعض الأخبار التي تؤكد على وجود توتر في علاقة جيسوس مع نيمار، بعد مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.

وآخر تلك الأزمات، كانت في مباراة الهلال أمام الخليج، حينما دخل في مشادة شاهدها الجميع مع البرازيلي ميشايل ديلجادو بعد اعتراض الأخير على تغييره.

وكان سبب إقالة جيسوس من تدريب بنفيكا، دخوله في مشكلة مع بيتزي لاعب بنفيكا، وقرر إبعاده عن الفريق، ليتمرد اللاعبون ضده ورفضوا خوض التدريبات تحت قيادته، لتتم إقالته.

على جيسوس التعلم من ماتياس

في بداية مشوار يايسله مع الأهلي هذا الموسم، واجهته العديد من المشاكل في التعامل مع نجوم الفريق، حيث احتاج للوقت حتى يكسب ثقتهم.

يايسله كان لا يُجيد التعامل مع النجوم الكبار، حيث حاول فرض شخصيته عليهم، ولكنه وجد نفسه سيدخل في مشاكل وأزمات، وبدأ مستوى ونتائج الفريق بالفعل في التأثر!

ولكن تعلم المدرب الألماني الدرس سريعًا، وحرص على التقرب من جميع لاعبيه، واكتساب ثقتهم، من أجل التأثير بشكل إيجابي على الفريق وهذا ما وصل له. "اقرأ التفاصيل"

ما يفعله يايسله مع الأهلي، هو الأمر الذي يفتقر له جيسوس مع الهلال، وإذا سلك هذا الطريق، سيحصل على ثقة جميع نجومه، وسيتمكن من تحقيق أهداف ناديه وجماهيره.

شخصية جيسوس هي فرض الانضباط والالتزام على الجميع، ولذلك يهابه اللاعبون ولكن بعضهم لا يستطيع التحمل فيتعامل معه بطريقة غير جيدة وتحدث الأزمات.

المدرب البرتغالي صاحب الـ69 عامًا يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب والتكتيك، ولكن ينقصه فقط التقرب من اللاعبين لكسب ثقتهم، فهي مفتاح التألق لأي لاعب.

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