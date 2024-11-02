بعد موقعة ديربي الرياض .. جورج جيسوس يُغير سياسته أمام الاستقلال بآسيا

تعرف على قرار جيسوس الجديد

اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، قرارًا بتغيير سياسته، قبل مباراة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويواجه الهلال نظيره الاستقلال مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري الأبطال.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن جيسوس قرر إجراء تعديلات على التشكيل الذي واجه النصر في ديربي الرياض، مساء يوم الجمعة الماضي بدوري روشن السعودي.

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وأكدت الصحيفة على أن جيسوس يُريد توزيع الجهد البدني على جميع اللاعبين، حيث سيواجه الزعيم نظيره الاتفاق بعد 4 أيام من مواجهة الاستقلال.

وأصبح جيسوس مضطرًا لتطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، حيث لم ينتهجها منذ بداية ولايته الثانية للزعيم.