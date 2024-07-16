جورج جيسوس قرر استمراره .. تحول مفاجئ في مستقبل لاعب الهلال "المنبوذ"

اللاعب تعرض لهجوم جماهيري عنيف مع مطالبات برحيله..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تحوّلًا مفاجئًا في "مستقبل" أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ بالتتويج بالثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي"، دون أي هزيمة.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي، "الإبقاء" على الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، في الموسم الجديد؛ على الرغم من مطالبات الجماهير بـ"التخلي عنه".

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الصحيفة كشفت عن أن جيسوس، يرى بأن لودي لم يحصل على فرصته كاملة، في الموسم الرياضي الماضي؛ حيث انضم إلى الفريق في يناير 2024، قبل أن يتعرض للإصابة، التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ويضم الهلال في صفوفه حاليًا، 8 لاعبين أجانب - فوق السن -، ويجب عليه أن يتخلى عن واحدٍ منهم؛ لإعادة تسجيل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مجددًا.

وكان الهلال قد رفع اسم نيمار من قائمته المحلية، في يناير من عام 2024، وذلك في أعقاب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، مع تسجيل لودي بدلًا منه.

جدير بالذكر أن اللوائح الجديدة؛ تنص على تسجيل كل فريق سعودي، 8 لاعبين أجانب في القائمة للموسم الرياضي 2024-2025، بالإضافة إلى اثنين أخريين - تحت السن -.