جورجينيو: ملعب أرمينيا كان مقززاً واللعب عليه صعب

إيطاليا خطفت الفوز من أرمينيا على ملعبها في تصفيات يورو 2020

فيسبوك تويتر بلال محمد

اشتكى جورجينيو، لاعب منتخب إيطاليا، من ملعب أرمينيا الذي حقق فريقه الفوز عليه بثلاثة أهداف، ووصفه بالمقزز.

وساهم جورجينيو، في فوز منتخب بلاده على حساب أرمينيا، بثلاثة أهداف لهدف خارج الأرض، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

وقال جورجينيو في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "لقد رأينا أنه لم تعد هناك أي مباريات سهلة، لقد استغلت أرمينيا قوتها في الكرات الطولية والقوة الجسدية".

وواصل: "ولكننا نجحنا في السيطرة على اللعب، نحن نستحق الفوز، لقد كانت ثلاث نقاط مهمة وصعبة للغاية".

وتابع: "أرضية الملعب كانت مقززة فقدنا الكرة بسببها في العديد من المرات، لعب الكرة عليها كان أمراً صعباً، استغرقنا وقتاً لنعتاد عليه، مما سمح لأرمينيا باستغلال الهجمات المرتدة بشكل جيد".

وارتفع رصيد إيطاليا إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة بعد لعب 5 مباريات، بينما تجمد رصيد أرمينيا عند النقطة السادسة في المركز الثالث.