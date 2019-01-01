جورجينو يرفض فكرة الرحيل عن تشيلسي في الوقت الحالي

اللاعب يريد البقاء أربع سنوات على الأقل في لندن مع البلوز

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألمح جواو سانتوس، وكيل أعمال جورجينو لاعب تشيلسي الإنجليزي، إلى أن موكله يريد البقاء مع البلوز أربع سنوات أخرى على الأقل.

ويشارك اللاعب الإيطالي، مع تشيلسي للموسم الثاني، بعدما انضم من نابولي في صيف 2018.

وقال سانتوس في تصريحات إذاعية: "لدينا مشروع متوسط وطويل الأجل مع تشيلسي، مثل ما فعلنا مع هيلاس فيرونا ثم نابولي".

وواصل: "يتبقى خمس سنوات من عقد جورجينو مع تشيلسي، ويمكننا القول إنه يود البقاء أربع سنوات على الأقل هنا".

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ومن جانبه أكد اللاعب الإيطالي صاحب الـ 27 عاماً، أنه سعيد بتواجده في تشيلسي واللعب في الدوري الإنجليزي جعل مستواه يتحسن.

وقال جورجينو في تصريحات سابقة: "أعتقد أني أمضيت موسماً رائعاً ونضجت خلاله بشكل واضح، أنا الآن أقوى في الجانب الدفاعي لقد تحسنت كثيراً".

جدير بالذكر أن الإيطالي الدولي، شارك مع البلوز الموسم الماضي في 37 مباراة بالدوري سجل خلالها هدفين، كما حصل على لقب الدور ي الأوروبي.