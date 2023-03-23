هل كان كريستيانو رونالدو قريبًا من ارتداء قميص أتلتيكو مدريد؟

تحدثت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز -والدة ابنتي كريستيانو رونالدو الصغيرتين- عن شائعة قرب انتقال قائد البرتغال لأتلتيكو مدريد ونفت تمامًا تلك الفكرة.

وكشفت جورجينا خلال حوار تلفزيوني للترويج للموسم الثاني من حلقات "أنا جورجينا" التي تنتجها نتفليكس وستُعرض غدًا: "التوقيع لأتلتيكو مدريد لم يكن ببال كريستيانو أبدًا".

وكانت الشائعات قد ربطت بين كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، وبين الغريم التقليدي أتلتيكو بعدما فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد نهاية السنة الماضية، شائعات أزعجت جماهير أتلتي التي طالبت ناديها بعدم التعاقد معه.

ورحل كريستيانو عن ريال مدريد في 2018 وهو الهداف التاريخي للفريق لينضم ليوفنتوس الإيطالي ومنه عاد لمانشستر يونايتد لكنه فسخ تعاقده مع الفريق الإنجليزي بالتراضي قبل كأس العالم الأخير في قطر، وانضم في نهاية 2022 لنادي النصر السعودي.