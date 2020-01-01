جورجينا رودريجيز تهدي رونالدو سيارة فخمة احتفالاً بعيد ميلاده

جورجينا فاجئت الدون بتلك الطريقة

احتفلت صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الإسبانية جورجينا روديريجيز بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة.

رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي أتم عامه الخامس والثلاثين يوم أمس، واحتفل به أصدقائه المقربين وأولاده وأمه وأخته.

ونشرت رودريجيز مقطع فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، وهي تحتفل بعيد ميلاد رونالدو بشكل مفاجئ.

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وأهدت جورجينا رونالدو سيارة جديدة، وضعتها له أمام المطعم الذي كانا يتناولان فيه الطعام في مدينة تورينو الإيطالية، المدينة التي تحتضن نادي يوفنتوس الإيطالي.

وظهر أصدقاء اللاعب وأقاربه بشكل مفاجئ خارج المطعم وهم يغنون له بأطيب التمنيات لعامه الجديد.

وعلقت صديقة رونالدو على هذا الفيديو قائلة: "أطيب التمنيات القلبية لرجل حياتي الأول".

رونالدو تجمعه علاقة بجورجينا منذ عدة أعوام وصرح من قبل أنه ينوي الزواج بها، لأنه يراها الفتاة المثالية لحياته بالرغم من أنه أكبر منها في العمر بعشرة أعوام.