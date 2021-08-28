جورجينا تسخر من أنشيلوتي مجددًا بسبب رونالدو

جورجينا تواصل الهجوم على مدرب ريال مدريد

لم تحتفل جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بانتقاله إلى مانشستر يونايتد بل تذكرت الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد وسخرت منه.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 سنة من خروجه من الفريق لريال مدريد.

ماذا قالت جورجينا عن أنشيلوتي؟

مع إعلان مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الجمعة عن عودة كريستيانو رونالدو إلى الفريق قادمًا من يوفنتوس الإيطالي انتشر الخبر كالنار في الهشيم وتناقلته كل وسائل الإعلام.

حساب برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني على إنستجرام كان من ضمن الناقلين لترد جورجينا على الخبر بلهجة ساخرة "أتمنى ألا يخرج أنشيلوتي وينفي هذا أيضًا".

CANDELAZO 🔥.



Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, hace ironía con la llegada a Manchester United, por comentario de Ancelotti en rumores hacia Real Madrid hace semanas. #FutbolRPC pic.twitter.com/G2ZQsgkY7E — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 27, 2021

لماذا تهاجم جورجينا مدرب ريال مدريد؟

تعليق جورجينا لم يكن الأول تجاه كارلو، ففي وقت سابق نفى أنشيلوتي عودة اللاعب البرتغالي إلى ريال مدريد وهو ما أثار غضب جورجينا من كارلو من وقتها.

ويبدو أن جورجينا من متابعي برنامج إل شيرينجيتو فوقتها أيضًا علقت على تغريدة أنشيلوتي بضحكات ساخرة، على نفي كارلو رغبة فريقه في إعادة رونالدو.

ورحل كريستيانو في صيف 2018 إلى يوفنتوس بعد 9 سنوات في ريال مدريد الذي غادره وهو هدافه التاريخي.

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