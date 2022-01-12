كريستيانو رونالدو
جورجينا تدعم رونالدو في قطر بـ"كعكة عملاقة"
أحمد جمال
3:17 م غرينتش+3 1/12/2022
تدعم جورجينا رودريجيز شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأسطورة الحية لمنتخب سيليساو أوروبا وتصل إلى قطر لتقديم المساندة له.
الحسناء البالغة من العمر 28 عامًا، نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورًا لرحلتها إلى قطر والوصول إلى العاصمة الدوحة برفقة أطفالها.
بعد الهبوط، نشرت جورجينا صورة برفقة كعكة كبيرة تصور أرضية ملعب وعليها مجسم لكريستيانو رونالدو وهو يركل الكرة بحذائه وفي أعلاها جورجينا وباقي أفراد العائلة.
December 1, 2022
الدعم يأتي لرونالدو من كل اتجاه، لم يتبق للبرتغالي سوى الفوز بكأس العالم كي يكتب نهاية مسيرة لائقة بمشوار استثنائي في ملاعب كرة القدم.
كما يحاول البرتغالي الفكاك من الحالة السيئة التي يعيشها في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد.