جورجينا تحسم الجدل وتوضح مصير رونالدو

أين يلعب البرتغالي الموسم المقبل، صديقته ترد!

ردت صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز بحسم على الشائعات المتعلقة بالوجهة المقبلة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد التقارير عن مغادرته يوفنتوس.

يوفنتوس شهد تغييراً فنياً برحيل أندريا بيرلو عن تدريب الفريق وعودة ماسيمليانو أليجري من جديد، وهو الذي عمل معه رونالدو في عامه الأول بتورينو.

ماذا قالت جورجينا عن مصير كريستيانو رونالدو؟

تواجدت عارضة الأزياء بالأمس في إسبانيا من أجل تصوير وثائقي خاص بها في أحد المدن الإسبانية، وهو ما استغله الإعلام لسؤالها عن مصير رونالدو.

جورجينا تلقت سؤالاً من أحد الإعلاميين حول إذا كان رونالدو مستمر مع يوفنتوس أم لا، لترد قائلة: "نعم، هو مستمر".

ماذا قيل بخصوص مستقبل رونالدو مع يوفنتوس؟

التقارير قالت إن رونالدو طلب من وكيله جورجي مينديش التحرك والبحث عن فريق جديد عقب العثرات المستمرة للسيدة العجوز الموسم الماضي.

وارتبط رونالدو بالعودة لصفوف مانشستر يونايتد، كما قيل إن باريس سان جيرمان مهتم بخدماته، وأن مواطنه جوزيه مورينيو تواصل معه بخصوص روما.

متى ينتهي عقد رونالدو رفقة يوفنتوس؟

يملك رونالدو بعد عاماً في عقده مع السيدة العجوز، إذ ينتهي عقده في 2022 مع يوفنتوس.

وفاز البرتغالي الموسم المنصرم بلقب هداف الدوري الإيطالي، وتُوج بلقبي السوبر وكأس إيطاليا مع الفريق.

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