جورجينا: أنا وكريستيانو رونالدو متزوجان والحفل سيأتي فيما بعد

شريكة رونالدو تتحدث عن علاقتهما

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تحدثت العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، عن طبيعة العلاقة بين الثنائي، حيث أكدت على أنهما متزوجان أمام الله.

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وتعرفت جورجينا على رونالدو عام 2016، ومنذ ذلك الحين تعرف عليها الجميع وأصبح يتابعها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت جورجينا خلال الموسم الثاني من برنامج "أنا جورجينا" الذي يبث عبر منصة نتفيليكس: "أنا ورونالدو متزوجان في عيني الله، وهذا ما يهمني إنه يحمينا ويبقينا سويًا".

وأضاف: "مع ذلك في يوم من الأيام سيأتي حفل الزواج، وأنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أحلامي وهي تتحقق، وأنا أقدر الفرص التي منحها لي الله".

ونجح رونالدوفي تحقيق لقب عميد لاعبي العالم، بعد مشاركته في مباراة منتخب البرتغال أمام ليختنشتاين، بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، بوصوله للمشاركة الدولية رقم 197.

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