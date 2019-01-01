جورتسيكا: هدفي المشاركة بانتظام مع بايرن ميونخ

أكد ليون جورتسيكا، لاعب بايرن ميونخ، بحثه عن التواجد أساسيًا باستمرار مع كتيبة البافاري خلال الموسم الجاري.د

جورتسيكا سجل هدفين في مباراة هوفنهايم لينتصر بايرن ميونخ 3-1.

وقال لاعب شالكه السابق في تصريحات صحيفة: "لا أعتبر مباراة هوفنهايم الأفضل في مسيرتي مع بايرن ميونخ، فتسجيل الأهداف لا يعبر عن إمكانياتي فقط".

وتابع: "كل ما أصبو إليه هو التواجد بصورة أساسية مع البافاري وأن أصبح من أعمدة الفريق".

البداية كانت كرويف ومن ثم امتد السحر 🎩

علاقة برشلونة باللاعبين الهولنديين علاقة رائعة وناجحة 👌

فرد آخر يُضاف لعائلة الطواحين ممن مثلّوا الفريق الكتالوني 🔴🔵 pic.twitter.com/TwJep76Iqa — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

جورتسيكا انضم إلى بايرن ميونخ بالمجان بعد انتهاء عقده مع شالكه ووقّع التعاقد منذ عام كامل.

واختتم: "علينا الاستمرار في القتال والفوز بجميع المباريات الممكنة على أمل أن يتعطل المنافس، بروسيا دورتموند، ويفقد النقاط".

بايرن ميونخ يختل المركز الثاني برصيد 39 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر.