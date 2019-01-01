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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

جورتسيكا: هدفي المشاركة بانتظام مع بايرن ميونخ

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Getty Images
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أكد ليون جورتسيكا، لاعب بايرن ميونخ، بحثه عن التواجد أساسيًا باستمرار مع كتيبة البافاري خلال الموسم الجاري.د

جورتسيكا سجل هدفين في مباراة هوفنهايم لينتصر بايرن ميونخ 3-1.

وقال لاعب شالكه السابق في تصريحات صحيفة: "لا أعتبر مباراة هوفنهايم الأفضل في مسيرتي مع بايرن ميونخ، فتسجيل الأهداف لا يعبر عن إمكانياتي فقط".

وتابع: "كل ما أصبو إليه هو التواجد بصورة أساسية مع البافاري وأن أصبح من أعمدة الفريق".

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جورتسيكا انضم إلى بايرن ميونخ بالمجان بعد انتهاء عقده مع شالكه ووقّع التعاقد منذ عام كامل.

واختتم: "علينا الاستمرار في القتال والفوز بجميع المباريات الممكنة على أمل أن يتعطل المنافس، بروسيا دورتموند، ويفقد النقاط".

بايرن ميونخ يختل المركز الثاني برصيد 39 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر.

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