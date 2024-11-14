جود بيلينجهام أمام اليونان | نحس ريال مدريد يلازمه في ليلة ثأر إنجلترا لنفسها!

ماذا قدم بيلينجهام أمام اليونان؟

نجح المنتخب الإنجليزي، في تحقيق فوزًا عريضًا وهامًا على حساب نظيره اليوناني، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وبتلك النتيجة وصل المنتخب الإنجليزي، إلى النقطة الـ 12 وخطف الصدارة بفارق الأهداف عن اليونان، بينما يأتي في المركز الثالث للمجموعة منتخب ايرلندا بست نقاط، وفي المركز الأخير فنلندا، بدون أي نقطة.

وشهد اللقاء مشاركة جود بيلينجهام، وساهم في فوز منتخب بلاده، بتسجيله الهدف الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم جود بيلينجهام أمام اليونان؟

بدأ جود بيلينجهام اللقاء بشكل أساسي، وشارك فيه حتى صافرة النهاية، وقد تمكن من لمس الكرة 66 مرة، بدقة تمرير وصلت إلى 84%، بعد تمرير 44 تمريرة.

وصنع بيلينجهام، فرصتين للتسجيل، بالإضافة إلى إرسال ثلاث كرات طولية صحيحة لزملائه، وأتم مراوغتين ناجحتين.

نحس بيلينجهام يستمر

يعاني جود بيلينجهام، هذا الموسم بشكل كبير من سوء حظ، سواء مع منتخب بلاده أو ناديه، على عكس الموسم الماضي الذي كان فيه نجم الفريق الملكي وهدافه.

وافتقد بيلينجهام، للحاسة التهديفية بشكل واضح هذا الموسم، ولازمه حالة من النحس، وظهرت بشكل واضح في مباراة الليلة، بالرغم من تسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده، إلا أنه لم يسجل باسمه.

أطلق بيلينجهام قبل نهاية المباراة بنحو ربع ساعة تسديدة صاروخية، ارتطمت في العارضة، ثم ارتدت إلى قدم الحارس وسكنت الشباك، وبعد احتفال اللاعب، تم تسجيله الهدف كهدف بالنيران الصديقة.

نحس اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، وعدم التوفيق لم يظهرا في لقطة الهدف فقط، بس من الشوط الأول، عندما انطلق بتمريرة وفي وضع انفراد، ولكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب، ومع بداية الشوط الثاني، جاءت عرضية من الجانب الأيمن قابلها بيلينجهام برأسية قوية، ولكن العارضة منعت اللاعب من التسجيل اليوم.