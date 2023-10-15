"جود بيلينجهام؟ فضائي لكن لا يستطيع التسجيل ضدي!"

جود بيلينجهام يقدم أداءً مثاليًا مع ريال مدريد منذ وصوله إلى "سانتياجو برنابيو"..

وجه الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني تحديًا مفتوحًا إلى زميله الإنجليزي جود بيلينجهام، بعدما أكد أن لاعب الوسط لا يستطيع التسجيل ضده أبدًا في التدريبات.

اللاعب الدولي الإنجليزي بدأ مسيرته في "سانتياجو برنابيو" بصورة مذهلة بعد انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو في فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وتمكن بيلينجهام من تسجيل 10 أهداف في 11 مباراة خاضها مع ريال مدريد في جميع المسابقات، ويتصدر سباق الحصول على جائزة الفتى الذهبي التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

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لونين، وفي مقابلة مع برنامج "El Chiringuito" ألقى الضوء على بداية بيلينجهام مع ريال مدريد، حيث قال: "جود بيلينجهام كائن فضائي، إن الوصول إلى أفضل نادٍ في العالم بعمر 20 عامًا، والتسجيل في كل مباراة، وتقديم التمريرات الحاسمة، والتأثير على المباريات والنتيجة، هذا كله من خارج هذا العالم".

وأضاف: "في التدريب؟ بيلينجهام لا يسجل ضدي، أتصدى لجميع تسديداته، يبدو أن المكان الوحيد الذي لا يسجل فيه هو أثناء التدريب، وحراس المرمى غير قادرين على القيام بذلك خلال المباريات الرسمية".

ويواصل لونين مسيرته مع ريال مدريد على الرغم من جذبه اهتمامًا واسعًا خلال الصيف الماضي، لكنه تولى لفترة وجيزة مهام حراسة المرمى هذا الموسم عندما تعرض تيبو كورتوا لإصابة، لكنه يجد نفسه الآن خلف كيبا أريثابالاجا في الترتيب".

وأضاف لونين عن موقفه: "أفعل ما يجب علي فعله، وفي النهاية كارلو أنشيلوتي هو من يقرر، أنا وكيبا نتنافس ونقوم بنفس العمل، سنرى، الموسم طويل، كانت هناك عروض من أندية أخرى لكنني لم أتحدث معهم، لم يكن هناك أي شيء جدي".

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث حصد النادي الملكي 24 نقطة من 9 جولات، ويبتعد بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف، وثلاث نقاط عن برشلونة الثالث.