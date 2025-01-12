تصرف جود بيلينجهام دفعها للتراجع .. انهيار علاقة نجم ريال مدريد العاطفية بالمغنية أيتانا

"حسنًا، لنكن أصدقاء" .. هكذا قالت المغنية الإسبانية بعدما فقدت صبرها من النجم الإنجليزي!

كون جود بيلينجهام؛ لاعب ريال مدريد، أحد النجوم المتألقين على الساحة في السنوات الأخيرة، أصبح الجميع يلاحق أخباره حتى خارج الملعب، واللافت للنظر تلك المؤشرات التي ظهرت بينه وبين المغنية الإسبانية أيتانا أوكانيا.

قبل عدة أسابيع، زعم برنامج "Socialité" أن النجم الإنجليزي بدأ علاقة عاطفية مع المغنية الإسبانية، تلك المزاعم التي دعمتها متابعة كل منهما للآخر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بجانب حضور أيتانا بمباريات الميرينجي مؤخرًا.

لكن الصحفية ماريسا بلازكيز أوضحت أن تلك العلاقة العاطفية انهارت في مهدها، إذ أن تصرف بيلينجهام معها دفعها للقول "لنكتفي بالصداقة!".

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بلازكيز قالت عبر برنامج "Fiesta": "اللاعب منع تلك العلاقة من التطور، إذ أن أيتانا طلبت منه مقابلته أكثر من مرة للتعرف على بعضهما البعض بصورة أكبر، لكن خوف بيلينجهام من التقاط الصحافة صور لهما سويًا دفعه للرفض".

وأضافت: "بيلينجهام خاف من تصويره مع أيتانا، لأنه يهتم بمسيرته المهنية كثيرًا، خاصةً وأن كلاهما مشهوران، فعندما طلبت أيتانا أن يتقابلا في مطعم لتناول العشاء، خاف جود كونه لا يريد أن يكون في دائرة اهتمام الصحافة، ورغم تكرار المغنية لطلبها إلا أنه لم يحدث أي تقدم في العلاقة، لتفقد صبرها وتقول في الأخير (حسنًا، دعنا نتقبل علاقتنا كأصدقاء)".

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا يستعد لخوض الكلاسيكو اليوم الأحد، أمام برشلونة في مدينة جدة السعودية، حيث نهائي كأس السوبر الإسباني.