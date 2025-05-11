سيعود إلى الخلف .. جود بيلينجهام أول تغييرات تشابي ألونسو داخل ريال مدريد!

جود بيلينجهام فاجأ الجميع الموسم الماضي بتحوله إلى دور أكثر هجومية وتسجيله العديد من الأهداف.

بعد رحيل كريم بنزيما، ومع خوسيلو ماتو كالمهاجم الوحيد الذي تم التعاقد معه، صمم أنشيلوتي نظامًا يضع بيلينجهام في العمق في الثلث الأخير من الملعب، مع فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس أمامه.

سجل بيلينجهام 23 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة. هذا الموسم، لا يزال يقدم أداءً ممتازًا بـ 14 هدفًا و13 تمريرة حاسمة، لكنه من المتوقع أن يلعب في مركز أقل تقدمًا اعتبارًا من الموسم المقبل.

وفقًا لصحيفة "ماركا" سيعود بيلينجهام إلى دوره التقليدي في خط الوسط. قرر النادي أن هذا هو الحل الأفضل للفريق، ومن المرجح أن يلعب في مركز لاعب خط وسط مزدوج الموسم المقبل، أو في مركز لاعب خط وسط ثلاثي، كما كان يفعل سابقًا في بوروسيا دورتموند.

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تم ذكر مارتن زوبيمندي وأليكسيس ماك أليستر مع الميرينجوس، ولكن مع إعطاء الأولوية للدفاع هذا الصيف، من المتوقع أن يعود بيلينجهام للعب في مركز أقل، كما فعل ضد برشلونة في نهائي كأس الملك. يعتقدون أن مواهبه الإبداعية ستكون مفيدة للفريق، على الرغم من أن لديه مجال للتحسين في الجانب الدفاعي.

عامل آخر تم أخذه في الاعتبار هو أنه في دوره الحالي، حيث يلعب في مركز الوسط ولكن عليه الدفاع على الجانب الأيسر، فقد حصل على عبء عمل زائد، مما أثر على لياقته البدنية.

وأفادت نفس الوسيلة الإعلامية أن بيلينجهام سيغيب على الأرجح عن الموسم الصيفي، حيث من المحتمل أن يخضع لعملية جراحية في الكتف. وسواء كان ذلك قبل أو بعد كأس العالم للأندية، فمن المرجح أن يحرمه ذلك من معظم فترة التحضير للموسم الجديد، بل وحتى من بداية الموسم. وهذا سيقلل بالطبع من الوقت المتاح له للتأقلم مع دوره الجديد.