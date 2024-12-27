من أجل شقيقه الأصغر .. بيلينجهام يتورط في إهانة أسطورة البريميرليج خلال "البوكسينج داي"

ماذا حدث في مدرجات سندرلاند؟

تسبب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، في جدل واسع بعد ظهوره في مدرجات جمهور سندرلاند خلال مواجهة نظيره بلاكبيرن، ضمن منافسات جولة "البوكسينج داي" في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل (2-2).

ظهور جود بيلينجهام نفسه بين جماهير سندرلاند ليس أمرًا غريبًا، حيث تواجد من أجل دعم شقيقه الأصغر "جوب"، لكن هذا الظهور أتبعه مشهد مثير للجدل، عندما ظهر نجم ريال مدريد وهو يشارك في هتافات جماهير سندرلاند التي تستهدف الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر.

ورصدت عدسات المصورين والكاميرات الناقلة للمباراة، جود بيلينجهام وهو ينضم للجماهير في ترديد أغنية تنال من شيرر بسخرية شديدة "شيرر وغد"، حيث بدا مهاجم ريال مدريد وكأنه يردد الكلمات قبل أن تظهر ابتسامة كبيرة على وجهه.

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هذه الواقعة أثارت ردود فعل متباينة بين الجماهير ووسائل الإعلام، حيث رأى البعض فيها موقفًا طريفًا وعفويًا، بينما أعرب آخرون عن دهشتهم واستغرابهم من سقوط نجم بحجم بيلينجهام في هذا الفخ، خصوصًا أن الأغنية تنال الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز وأحد أبرز اللاعبين الذين مروا على بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد.

ولفتت الواقعة الأنظار بشكل خاص، نظرًا لأن بيلينغهام هو أحد نجوم الكرة العالمية وكان أحد المرشحين الأقوياء للفوز بالكرة الذهبية في 2024، وحضوره المباراة لدعم شقيقه يعكس الروح العائلية والداعمة التي تجمع اللاعبين، إلا أن مشاركته في الهتافات أثارت تساؤلات حول حدود التفاعل بين اللاعبين والجماهير، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات بارزة في تاريخ الرياضة مثل شيرر.

وعقب المباراة انتشرت الواقعة بشكل واسع بين الجماهير، لكن لم تصدر أي تصريحات رسمية من بيلينجهام بشأن هذا الأمر، مما زاد من الغموض والتساؤلات حول نيته من المشاركة في الهتافات.