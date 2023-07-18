جود بيلينجهام: أنا محظوظ لاستقبال التمريرات من توني كروس

النجم الإنجليزي الشاب يتحدث عن انطباعاته بعد أول أسبوع له في ريال مدريد..

تحدث الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن أسبوعه الأول في النادي الملكي، الذي انضم إليه قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 مقابل 103 ملايين يورو.

بيلينجهام تحدث عن الأجواء في ريال مدريد بعد أسبوعه الأول في التدريبات، حيث كشف عن محاولات تأقلمه مع زملائه الجدد، بالإضافة إلى إبداء انبهاره بمستوى النجم الألماني توني كروس.

وقال كروس خلال لقاء مع وسائل الإعلام الرسمية في ريال مدريد متحدثًا عن كروس: "إنه بمثابة معلم، أحد الأشياء التي لاحظتها هو مدى دقته في التمرير، الكرة تذهب دائمًا حيث يريد بالضبط، لقد كنا هناك لمدة أسبوع فقط، لذلك من الطبيعي أنه يحاول ضبط إيقاعه، لكن بالنسبة لشخص رآه من الخارج ويشاهده الآن عن قرب، فإنني أشعر بالرفاهية لذلك".

وأضاف: "بصراحة، إنه لمن دواعي سروري الحصول على الكرة من كروس، أحاول أيضًا أن أوضح له طريقة قيامي بالأمور، وكيف يمكننا العمل معًا لمساعدة بعضنا البعض في تقديم مباريات جيدة".

وعن انطباعه بعد أول أسبوع في ريال مدريد قال بيلينجهام: "إنني أعيش الحلم، كل لحظة هي فرحة، الأمور ممتعة حقًا، أنا مستمتع مع زملائي في الفريق، وأتعلم من الجهاز الفني".

وأضاف: "الجو رائع في غرفة الملابس، والجميع رائعين، على الرغم من كل ما فازوا به أشعر بالتواضع من الجميع، إنهم يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد وأنا أحاول تحسين لغتي الإسبانية تدريجيًا، الأمر ممتع حقًا".

واختتم بيلينجهام حديثه قائلًا: "أتطلع إلى التواجد مع جميع زملائي في الفريق ومقابلة الفريق بالكامل، وارتداء القميص الأبيض واختبار نفسي ضد المنافسين الجيدين، والاستمرار في الاستعداد البدني، ستكون الأسابيع القادمة مثيرة للغاية".