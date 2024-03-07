بعد واقعة "يا مغتصب" .. قرار عاجل بعد إهانة جود بيلنجهام لمواطنه جرينوود

هل كان يستحق بيلينجهام العقوبة؟

اتخذت رابطة الدوري الإسباني قرار عاجل، في قضية اتهام النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، لمواطنه ماسون جرينوود خلال مباراة ريال مدريد ضد خيتافي بالدوري الإسباني.

وكان نادي خيتافي قد تقدم بشكوى ضد بيلينجهام بتهمة إهانة جرينوود، حيث وصفه بـ"المغتصب" خلال المباراة التي جمعت بين الناديين بالدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن الرابطة رفضت القضية لأنه لم يتم إثبات بوضوح ما إذا كان جود بيلينجهام وصف جرينوود بـ"المغتصب".

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وأضافت الصحيفة إلى أنه بعد استحالة توضيح إذا كانت هناك إهانة أو لا، تم غلق القضية بعد صدور تقرير من خبير في قراءة الشفاه، والذي أوضح أنه لا يتم إثبات بنسبة 100% بأن جود أهان جرينوود.

وزعم البعض أن بينجهام قال لمواطنه ماسون كلمة "قمامة" وليس "مغتصب"، ولكن لم يتبين بشكل مثبت بأن لاعب ريال مدريد قام بإهانته.