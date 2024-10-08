بعد اختفاء طويل .. بيلينجهام يعد مفاجأة سعيدة لأرنولد في معسكر منتخب إنجلترا

ماذا يحدث داخل معسكر الأسود؟

أعد جو بيلينجهام، نجم ريال مدريد، مفاجأة سعيدة لزميله في منتخب إنجلترا ونجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، خلال تواجد الثنائي بمعكسر الأسود الثلاثة.

وانتظم لاعبو منتخب إنجلترا في معسكر مغلق استعدادا لمباراتي اليونان وفنلندا، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية بالمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وقام بيلينجهام بوضع لافتة ضخمة في معسكر إنجلترا، عليها صورة أرنولد وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد"، حيث يحتفل نجم ليفربول بعامه الـ26، خلال أداء واجبه مع الأسود الثلاثة.

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واختبئ بيلينجهام لأكثر من 20 دقيقة خلف اللافتة الكبيرة، في انتظار وصول أرندولد، وقال أثناء تصويره: "أنتظر هنا حوالي 20 دقيقة. لقد أرسل لي رسالة نصية يقول فيها إنه قادم".

وعندما ظهر بوكايو ساكا لاعب آرسنال وسأل عما يحدث، رد بيلينجهام: "أنا هنا في محاولة لإخافة ترينت. كنا نخطط لذلك طوال الصباح".

وعندما ظهر أرنولد أخيرًا، قفز بيلينجهام من مكان اختبائه وحاول إفزاع نجم ليفربول، قبل أن يضحك الأخير ويحتضن الثنائي بعضهما البعض ويلتقط صورة بهذه المناسبة.

وارتبط اسم ترينت ألكسندر أرنولد بشكل كبير بالانتقال مستقبلًا إلى ريال مدريد، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2025، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.