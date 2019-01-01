جودين: لا يمكننا الفوز في كل مباراة

إنتر سقط في فخ التعادل أمام روما

أبدى دييجو جودين، مدافع إنتر رضاه عن التعادل مع روما، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن يحقق أي فريق الفوز بشكل مستمر.

وتعادل إنتر مع روما، مساء اليوم سلبياً، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وقال جودين في تصريحات عقبت اللقاء: "نحن راضون عن التعادل، لقد كانت مباراة صعبة للغاية، أمام منافس قوي ولعبنا بشكل جيد".

وواصل: "بالطبع نحن نريد دائماً تحقيق الفوز، ولكن هذا ليس ممكناً، خاصة عندما تواجه الفرق الكبيرة التي تنافس على اللقب".

وأكمل: "نحن نمر بموسم رائع، الجماهير كانت تدعمنا بشكل رائع وشعرنا بطاقة إيجابية منهم".

إنتر واصل تصدره لجدول الدوري برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، الذي يلعب أمام لاتسيو مساء الغد.

على الجانب الآخر وصل روما إلى النقطة 29 في المركز الثالث، بفارق نقطة عن كالياري صاحب المركز الخامس الذي يلعب ساسولو غدا.