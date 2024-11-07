بعد اتهامات زوجة كايل ووكر لها .. جودمان ترد: "غسيل مخ" أبنائي أمر جنوني!

عشيقة جودمان ترد على اتهامات زوجة النجم الإنجليزي...

يواصل كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، دفع ثمن اختياراته غير الموفقة، بخيانة زوجته آني كيلنر، مع المؤثرة لورين جودمان، وقد يخسر النجم الإنجليزي نصف ثروته والبالغة 27 مليون جنيه إسترليني، لصالح كيلنر التي طلبت الطلاق.

وكانت العلاقة بين ووكر وكيلنر، قد توترت بعد الطفل غير الشرعي للاعب من جودمان، وبالفعل قدمت الزوجة أوراق الطلاق إلى المحكمة.

ومن جانبها ردت جودمان، على مزاعم كيلنر، التي تدعي فيها بأن لورين تقوم بعملية "غسيل مخ" لأطفالها ضد شخصية نجم مانشستر سيتي، وقالت في بودكاست "Yours Sincerely": "لقد تلقيت رسائل تفيد بأن التعليقات في صفحة كيلنر تشير إلى أنني أقوم بعملية غسيل مخ لأطفالي".

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وتابعت: "هل يمكننا التطرق إلى ذلك؟، ما الذي أغسل دماغ أطفالي بشأنه، من حولي يعرفون ذلك، هل أنا لا أذكر لهما والدهما؟ نحن نواصل حياتنا، إنه لأمر جنوني أن يعتقد الناس أنني أجلس وأحاول أن يفعل أطفالي مثل تلك الأشياء، ما الفائدة من ذلك؟!".

وأضافت: "أنا مهتمة بكيفية شعور أطفالي في المستقبل، هذه الأمور التي سيضطر والدهما للتعامل معها، وبكل تأكيد سيرغبان في طرح بعض الأسئلة عليه، وأنا لا أعتقد أن إجاباته ستكون جيدة، لأنهما سيكتشفان حقيقته".

جدير بالذكر أن العلاقة بين كايل ووكر، وزوجته آني كيلنر، بدأت منذ طفولتهما والتقيا في شيفيلد عندما كانا مراهقين وتزوجا في نوفمبر 2021، قبل أن تقترب العلاقة الآن من نهايتها.