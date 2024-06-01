بدأ موسم التلميحات .. جوتا يثير الشكوك حول مصيره مع الاتحاد بتصرف مفاجئ

هل يرحل البرتغالي عن صفوف النمور؟

فاجأ البرتغالي فيليبي جوتا، لاعب الاتحاد، جماهير ناديه بتصرف مثير للشكوك حول مستقبله مع العميد.

وقام جوتا بحذف مقطع فيديو تقديمه كلاعب للاتحاد، من حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، بينما ترك مقطعًا وحيدًا أثناء توديعه لفريقه السابق سيلتيك.

وأثار هذا التصرف جدلًا بين جماهير الاتحاد التي تداولت صورة من حساب جوتا الشخصي، متسائلة حول السبب وراء هذا الأمر، وذهبت الأغلبية إلى أنها إشارة لاقتراب رحيله عن العميد.

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وكان فيليبي جوتا قد انضم للاتحاد صيف 2023، قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي مقابل 13 مليون يورو، لكنه لم يقدم الإضافة المتوقعة لفريق النمور.

ولعب جوتا مع الاتحاد 25 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة فقط، في موسم مخيب لآمال جماهير الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد خرج هذا الموسم صفر اليدين من البطولات، بعدما حل خامسًا في جدول ترتيب دوري روشن، وخسر كأس السوبر السعودي في المباراة النهائي على يد الهلال.