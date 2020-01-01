"جوتا هو خليفة كريستيانو رونالدو"

كان واضحًا منذ البداية..

موهبة ديوجو جوتا كانت بارزة منذ زمن، هذا ما يؤكده الجميع ويُصدق عليه جورج سيماو، الذي سبق له العمل كمدرب لنجم ليفربول عندما كان في باكوس دي فيريرا.

وانضم جوتا إلى الريدز هذا الصيف قادمًا من وولفرهامبتون نظير 45 مليون جنيه استرليني، وبعد شهرين فقط تمكن من أن يصبح عمودًا أساسيًا في كتيبة يورجن كلوب.

وبعدما برزت موهبة جوتا في باكوس دي فيريرا اشتراه أتلتيكو مدريد نظير 7 ملايين يورو، ثم أعاره لبورتو واشتراه وولفرهامبتون واستقر به المطاف أخيرًا في أنفيلد مع ليفربول.

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سيماو في تصريحات صحفية تحدث عن جوتا باعتباره خليفة كريستيانو رونالدو، فقال "لا أحد يفعل ما يفعله جوتا الآن بدون أن يكون له طموح كبير".

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كما أضاف "عندما وقع مع بورتو قلت لموقع برتغالي أن جوتا بالنسبة لي سيكون خليفة كريستيانو رونالدو، من الواضح أن ذلك كان ادعاءً مبالغًا وكبيرًا في ذلك الوقت، فقد لعب جيدًا مع باكوس فقط ولم يحظ بوقت جيد في أتلتيكو".

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وتابع "عندما وقع جوتا لليفربول أرسلت له رسالة تهنئة فرد عليّ بعدها بخمس ثوانٍ برابط هذه المقالة القديمة عنه وعن رونالدو".

وأتم "لقد كان أول شيء أرسله لي، يبدو أنه وضعه كإشارة مرجعية أو شيء من هذا القبيل، لا يصدق! لم ينس ما قلت".

يذكر أن جوتا أحرز سبعة أهداف حتى الآن بقميص ليفربول، وقد أهله أدائه الاستثنائي لمواصلة الانضمام لقائمة منتخب البرتغال ليكون بذلك قريبًا بالفعل من أن يخلف رونالدو إن استمر على نفس المنوال.